Районна прокуратура – Ботевград ръководи разследване по досъдебно производство за извършени престъпления.

Заловиха рецидивист, шофирал без книжка с висока скорост и заплашил с нож полицай

Събрани са достатъчно доказателства за виновността на И.Д., на 31 години, въз основа на които той е привлечен като обвиняем.

На 25 септември в сградата на РУ на МВР в гр. Ботевград той се заканил с убийство спрямо началника сектор „Разследване“, по повод изпълнение на службата му - разследвания по водени досъдебни производства.

Обвиняемият извадил сгъваем нож, чиято режеща част неколкократно отварял и затварял, отправяйки закани с убийство, което би могло да възбуди основателен страх от осъществяването му.

Същия ден при управление на моторно превозно средство той извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Обвиняемият шофирал лек автомобил, без да притежава правоспособност за управление на МПС, с висока и несъобразена скорост.

С действията си И.Д. създал опасност от настъпване на ПТП, с оглед наличие на множество пешеходци, и не преустановил управлението на автомобила, въпреки подаваните от полицейски служител светлинни и звукови сигнали за спиране.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

По искането на Районна прокуратура – Ботевград спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.