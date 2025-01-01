Заловиха 31-годишен рецидивист от Ботевград, съобщиха от ОД на МВР.

На 25 септември той е шофирал без книжка с висока скорост при наличие на множество пешеходци, като не се подчинил на подадените му от автопатрул многократни сигнали за спиране.

Последвало е и неговото задържане. Той се е заканил с убийство на полицай, като е извадил сгъваем нож и няколко пъти отварял и затварял режещата му част.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е арестуван за 72 часа.