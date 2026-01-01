Засилено полицейско присъствие има на столичния площад „Славейков“. Служители на реда проверяват личните документи на младежи, определяни като част от т. нар. „локали“, видя репортер на БТА.

От Министерството на вътрешните работи са заявили, че проверките са рутинни.

БТА

От пролетта на тази година на площад „Славейков“ се събират младежи, част от които са облечени с черни тениски.

След множество сигнали от живущи в района и публикации в социалните мрежи за шум, сбивания и замърсяване на площада, администрацията на район „Средец“ е сезирала органите на реда.

Проверките на полицията продължават.