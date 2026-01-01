През последните три месеца в София са стикирани 937 излезли от употреба автомобила, като 96 от тях вече са принудително преместени. Разчистването освобождава паркоместа и пространство в кварталите, улеснява се придвижването и се подобрява достъпът за комуналните услуги.

Действията на Столична община са насочени към един от най-осезаемите проблеми за хората в града – липсата на достатъчно място. Изоставените автомобили заемат паркоместа с години, пречат на придвижването и създават усещане за занемарена среда. Премахването им връща пространството обратно на гражданите – за паркиране, за по-нормално движение и за по-подредени квартали.

Към момента от стикираните автомобили:

● 2 са преместени доброволно;

● 16 са преминали годишен технически преглед;

● 22 са с прекратена регистрация;

● 96 са принудително преместени.

Какво следва при установен изоставен автомобил:

Автомобил без валиден технически преглед повече от 3 месеца, оставен върху общински или държавен терен, се счита за излязъл от употреба. Поставя се стикер с 3-месечен срок за доброволно премахване. При неизпълнение се издава заповед и в рамките на 14 дни автомобилът се премахва принудително. След това се транспортира до площадка за временно съхранение, където се пази още 14 дни, преди да бъде разкомплектован, ако не бъде потърсен от собственика.

Резултатът е видим в ежедневието – повече свободни паркоместа, улеснено свободно преминаване и по-чиста и подредена градска среда.