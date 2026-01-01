С трайното затопляне на времето и като част от регулярното изпълнение на графиците за миене на уличната мрежа в София, Столична община възлага миене с автоцистерна с маркуч на бул. „Царица Йоанна“ в участъка от бул. „Д-р Петър Дертлиев“ до бул. „Вардар“ (транспортен тунел „Люлин“).

Дейностите ще се проведат в нощните часове на 17 и 18 април, в интервала от 00:30 ч. до 04:30 ч., с цел минимално затруднение на трафика.

По време на извършване на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението, като в посочения часови диапазон ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в участъка, с изключение на автобусите от нощна линия Н1.

С цел осигуряване на безопасността и нормалното протичане на дейностите ще бъдат поставени необходимите пътни знаци.

Успоредно с това Столичният инспекторат продължава контрола по изпълнението на почистването в различните райони на града.

Призовават се водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движение и да шофират с повишено внимание.