Софийска районна прокуратура обвини и задържа 39-годишен мъж за опит за грабеж на жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 ноември в 13,00 часа в с. Бистрица в офис за парични преводи, обвиняемият е направил опит да открадне парична сума в размер на 5 167,65 лв от жена, с намерение противозаконно да ги присвои. За целта той я хванал за гърлото и я избутал от вратата към гишето, където се съхраняват парите като я заплашил с нож. Опитът останал недовършен поради независещи от обвиняемия обстоятелства.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.