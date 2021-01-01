Мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа в Софийско, съобщиха от полицията.
Около 8:30 часа на 26 юни в Районно управление-Годеч бил подаден сигнал за пътен инцидент на ул. „Софийско шосе“, кръстовището с ул. „Трети март“.
Моторист е в болница след удар в ТИР на пътя Девин-Кричим
На място е установено, че са катастрофирали автомобил и мотоциклет.
Пострадалият мотоциклетист е транспортиран в болница с множество травми, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.
Около 8:30 часа на 26 юни в Районно управление-Годеч бил подаден сигнал за пътен инцидент на ул. „Софийско шосе“, кръстовището с ул. „Трети март“.
Моторист е в болница след удар в ТИР на пътя Девин-Кричим
На място е установено, че са катастрофирали автомобил и мотоциклет.
Пострадалият мотоциклетист е транспортиран в болница с множество травми, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.