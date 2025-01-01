Студенти по медицина и лекари специализанти блокираха движението на Орлов мост. Пропускат се превозни средства само по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

Очаква се движението да бъде блокирано около половин час. Има засилено полицейско присъствие.

По-рано протестираха пред Министерството на здравеопазването в София с искане за достойни възнаграждения и условия на труд. Протестът е организиран от Инициативен комитет "Бъдеще в България".

Протестираме отново, тъй като не вярваме, че всичко, което са ни обещали досега, ще се случи. Обществото забрави за нашите искания, а самите политици отхвърлиха своите три законопроекта, които бяха подготвили, изразиха единодушното си мнение пред БТА д-р Даниел Кипров и студентът по медицина Василена Димитрова. Според тях предвидените 260 милиона евро в бюджета на Здравната каса ще потънат или ще бъдат предназначени за облагодетелстване на определени хора.

Преди дни председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Костадин Ангелов каза, че от тези 260 млн. евро 30 милиона са предназначени за второстепенни разпоредители с бюджетни средства в здравното министерство, а останалите - за повишаване на възнагражденията на всички работещи в държавни, областни и общински болници.

По думите на Димитрова протестиращите настояват за реформи в здравеопазването, а също така да бъде обърнато внимание и на другите им искания, не само за възнагражденията - повишаване на заплащането за нощен труд, за допълнителна квалификация, прозрачност при зачисляване за специализация.