Пети пореден случай на недекларирана валута за над 100 000 евро беше разкрит на ГКПП „Капитан Андреево“, а в отделна операция митничари от ТД „Митница София“ осуетиха опити за незаконен износ на близо 10 000 кутии цигари чрез куриерски пратки. Само през август задържаната валута на „Капитан Андреево“ надхвърля 620 000 лева, а от началото на годината в София са конфискувани близо 200 000 къса цигари.

На 25 август на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация, превозващ стоки от Нидерландия през България и Турция за Грузия. След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани зони с подозрителни плътности. При последвалата физическа проверка във фабрична кухина на хладилния агрегат на полуремаркето са открити 11 пакета, съдържащи еврови банкноти. Установеното количество на откритата недекларирана валута е 102 000 евро с левова равностойност 199 494 лева.

По случая е образувано бързо производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура Хасково- Териториално отделение – Свиленград.

Само през месец август тази година митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали недекларирана валута за близо 620 000 лева (или за над 317 000 евро) при петте случая.

При друг случай - Опити за изпращане на близо 10 000 кутии цигари в нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове, предотвратиха митнически служители от ТД Митница София. Цигарите са били опаковани в пощенски и куриерски пратки, описани и укрити като различни битови стоки.

От началото на годината до момента митническите служители от ТД Митница София са задържали 191 260 къса (9563 кутии) цигари при опити за контрабанден износ на тютюневи изделия чрез мрежата на куриерски и пощенски оператори. По-голяма част от задържаните тютюневи изделия са с български акцизен бандерол и са били предназначени за Великобритания, където цените са много по-високи. Установено е, че изпращачите се опитват да укрият цигарите по различни начини - в заварени метални цилиндри/кутии, в опаковки от суроватъчен протеин, в консерви, в опаковки от захарни изделия.

При един от последните случаи (на 11.08.2025 г.) след анализ на риска е селектирана за физическа проверка колетна пратка с тегло 5 кг., предназначена за получател във Великобритания. В документите съдържанието на колета е описано като „сладки изделия“ на стойност 12 евро. В хода на контролните действия митническите служители установяват, че пратката съдържа запечатани картонени кутии с надпис „сухи пасти“ с марката на известен български производител на сладкарски изделия. При отварянето им, вместо декларираните пасти, проверяващият екип открива 50 пакета с нарязан тютюн, 800 къса (40 кутии) цигари и 720 къса (36 кутии ) бездимни цигари, всички с български акцизен бандерол. По случая е образувано административнонаказателно производство.

Изпращането на акцизни стоки и отпадъци от тютюн чрез пощенската мрежа към трети страни извън ЕС е забранено.

Към държави от ЕС физическите лица може да изпращат пощенски пратки, съдържащи тютюневи изделия и алкохолни напитки, предназначени за лична или семейна употреба, или за подаръци, когато:

- стоките не са укрити,

- не надхвърлят количествените ограничения, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, за тютюневи изделия: цигари – 800 къса; пури – 200 къса; пурети - 400 къса; тютюн за пушене – 1 килограм.

- лицата не са изпращали подобни пощенски пратки през последните 30 дни и

- може да докажат пред митническите органи предназначението и произхода на стоките.