Лисица се разходи в столичния квартал "Лагера". Потребители на социалните мрежи споделиха видео, в което се вижда как животното спокойно обикаля в междублоково пространство срещу 25 ОУ.

Необичайната среща между автора на видеото и животното е станала около 22:40 ч. на 15 октомври.

Ж.к. "Лагера" е познат с биоразнообразието си. Преди няколко години овцата Мими предизвика фурор, след като собственикът ѝ Йосиф, жител на квартала, съобщи, че животното е отвлечено. Мими се прочу като първата овца, която пресича на зелено, обича луканка и се вози в асансьор.

За разлика от безобидната Мими обаче лисиците са едни от основните естествени преносители на бяс в природата.