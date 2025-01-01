"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 5 ноември - сряда във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Черковна“, с. Лозен се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в района на: ул. „Люляк“, ул. „Горник“, ул. „Горно градище“, ул. „Невен“, ул. „Кайгана“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ пред 201 СОУ.
Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна
Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Александър Стамболийски“, жк. „Илинден“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 16:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в района между: ул. „Атон“, ул. „Найчо Цанов“, бул. „Константин Величков“, бул. „Александър Стамболийски“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Найчо Цанов“ 25.
Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Владимир Вазов“, жк. „Левски В“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в района на: ул. „Витиня“, бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Бесарабия“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Бесарабия“ пред входа на магазин „Декатлон“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.