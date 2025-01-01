"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 5 ноември - сряда във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Черковна“, с. Лозен се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в района на: ул. „Люляк“, ул. „Горник“, ул. „Горно градище“, ул. „Невен“, ул. „Кайгана“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ пред 201 СОУ.

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Александър Стамболийски“, жк. „Илинден“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 16:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в района между: ул. „Атон“, ул. „Найчо Цанов“, бул. „Константин Величков“, бул. „Александър Стамболийски“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Найчо Цанов“ 25.

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Владимир Вазов“, жк. „Левски В“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в района на: ул. „Витиня“, бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Бесарабия“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Бесарабия“ пред входа на магазин „Декатлон“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.