Куче издъхна след поредно насилие над животно. Съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Около 15.40 часа вчера в РУ-Сливница постъпил сигнал, че мъж нанася удари с нож по куче в село Пролеша. Към адреса незабавно били насочени полицейски служители. В двора на имота е установено куче от породата „питбул“ с множество прободни рани в областта на гърба и шията.

Животното е транспортирано във ветеринарна клиника в Божурище, където е констатирана смъртта му.

В хода на проведените оперативно-издирвателни действия е установен и задържан извършителят.

По случая се води разследване за извършено престъпление. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.