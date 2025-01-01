Стотици хора се събраха на протест и шествие под надслов "Справедливост за Мая" в центъра на София, за да изразят възмущението си от поредния случай на насилие над животно. Поводът - случаят от София, при който мъж прегази с личния си автомобил куче, излизайки от гараж в квартал “Разсадника”. Заради причинените тежки увреждания животното беше евтанизирано.

Демонстрацията започна в 16:30 ч. пред Военномедицинска академия (ВМА) с мотото "Носим каишки. Носим глас. За Мая и всички след нея". Точно в 18:00 ч. започна мирно шествие, което премина по ул. "Георги Софийски", към бул. "Пенчо Славейков", бул. "Витоша" и крайната точка бе Националният дворец на културата (НДК).

Движението беше затруднено в час пик, тъй като се налагаше по пътя на шествието да бъдат отцепвани районите.

Има цели семейства, много деца и домашни любимци. Полицейското присъствие е изключително засилено в целия район, но обстановката е много спокойна. Няма напрежение, протестът е изцяло мирен.

Явил се в Районното: Парична гаранция от 5000 лв. за д-р Ненад Цоневски, прегазил кучето Мая

По-рано днес стана ясно, че вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт на гръбначно животно на специализанта д-р Ненад Цоневски, който прегази с колата си кучето Мая в столичния квартал "Разсадника". Наложена му е и парична гаранция от 5000 лева. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, опровергавайки слуховете, че 29-годишният Цоневски е напуснал пределите на страната.

DarikNews

Вълна от обществено недоволство след смъртта на 14-годишното куче Мая доведе до отстраняването от длъжност на д-р Цоневски. От Военномедицинска академия (ВМА), където той работи, официално обявиха, че няма да упражнява служебна дейност до приключване на разследването. От лечебното заведение подчертаха, че оказват пълно съдействие на компетентните органи, но могат да се произнесат само за професионалните, не и за личните качества на служителя си и не толерират прояви на агресия.

Георги Димитров

