Повдигнато е обвинение за причиняване на смърт на гръбначно животно на специализанта д-р Ненад Цоневски, който прегази с колата си кучето Мая в столичния квартал "Разсадника". Наложена му е и парична гаранция от 5000 лева. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, опровергавайки слуховете, че 29-годишният Цоневски е напуснал пределите на страната.

"Специализантът се яви с адвоката си в Трето районно управление. Бяха му предявени материалите на обвинението по член 325 б от Наказателния кодекс. Той съдейства напълно на разследването", подчерта Николов и допълни, че той е съдействал напълно на разследването.

Вълна от обществено недоволство след смъртта на 14-годишното куче Мая доведе до отстраняването от длъжност на д-р Цоневски. От Военномедицинска академия (ВМА), където той работи, официално обявиха, че няма да упражнява служебна дейност до приключване на разследването. От лечебното заведение подчертаха, че оказват пълно съдействие на компетентните органи, но могат да се произнесат само за професионалните, не и за личните качества на служителя си и не толерират прояви на агресия

Междувременно близо 200 000 души подкрепиха петиция с искане за справедлива присъда, а случаят повдигна въпроса какво наказание предвижда законът след последните промени, които криминализират по-строго насилието над животни.

Инцидентът с Мая стана сутринта на 9 ноември, когато охранителни камери заснеха как автомобил, управляван от Ненад Доневски, преминава през лежащото на пътя куче. Свидетели, които са се грижили за животното, разказаха, че след инцидента то е било в тежко състояние, без да може да движи задната си част, а по-късно е починало.

По думите им първоначалната реакция на шофьора е била да отрече. "Попитахме го директно в очите: "Защо уби кучето?", той ми каза: "Не съм убил никакво куче, не знам за какво говорите", разказа един от съседите. Според свидетелите водачът многократно е сменил версията си - първо, че не е видял животното, после, че е решил, че то вече е било умъртвено, и накрая е използвал думите, че „умишлено е умъртвил кучето“. Именно тези думи могат да се окажат ключови за доказване на умисъл.

"Ако се потвърдят пред органите на досъдебното и съдебното производство, могат да бъдат причина за доказване на този умисъл", коментира адвокат Петър Бозов, който е участвал в работната група за промените в закона.