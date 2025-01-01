Прокуратурата образува досъдебно производство за проявена жестокост към кучето, което беше прегазено от мъж в жк. „Разсадника“ в София, съобщиха от обвинението.

На 10 ноември в прокуратурата е докладвана от служители на 03-РУ преписка за това, че на 9 ноември мъж е прегазил с автомобил кучето. След запознаване с материалите, наблюдаващ прокурор е преценил, че има достатъчно данни за престъпление и незабавно е образувал досъдебно производство.

Разследването е възложено на 03 РУ-СДВР, като в хода му следва да се разпитат свидетели, да се направи видеотехническа експертиза на видеоклип, показващ прегазването на кучето и да се назначи ветеринарномедицинска експертиза.

Припомняме, че на 9 ноември на улица „Пчиния“, беше регистриран инцидент, при който мъж прегази куче с автомобил. Кучето Мая, е позната в квартала, живяла там над 14 години.

Местните жители я описаха като бездомно, но дружелюбно и кротко животно, което в момента на инцидента е спяло на тротоара. Видеозапис от охранителни камери запечата момента, в който автомобил, излизащ от паркинг, преминава през спящото животно без видима маневра за избягване. Кадрите показват също как водачът спира за кратко, излиза от колата си, поглежда и след това потегля.

Този видеоклип бързо се разпространи в социалните мрежи, предизвиквайки широка вълна от възмущение и протести сред обществеността и жителите на квартала.Шофьорът по-късно беше идентифициран като 29-годишен гражданин на Северна Македония. Въпреки първоначалните спекулации в някои медии, че е гръден хирург, тази информация не беше потвърдена официално от властите.

Мъжът беше разпитан от полицията, но не беше задържан. Той заяви, че инцидентът е бил непредумишлена маневра по невнимание, а не умишлен акт на жестокост.