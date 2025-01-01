От полицията дадоха подробности за прегазеното куче в столичния квартал „Разсадника“.

Жестокост: Хирург прегази куче в столичния квартал „Разсадника“

Вчера около 18:24, на тел. 112 е получен сигнал за скандал между обаждащия се мъж и още едно лице. Поводът за скандала е, че обаждащият се, малко по-рано е блъснал куче. Автопатрулът, отивайки на място, установява извършителя. По случая е образувана преписка, установени са трима свидетели, иззет е видеозапис и е установена връзка с извършителя.

От полицията казаха, че той не отрича, не се крие, признава какво се е случило, не признава, че е било умишлено. Той е обяснил, че неволно е направил маневра и е минал през кучето, с извършителя ще се работи допълнително. Извършителят е гражаднин на Репубика Северна Македония на 29 години. Информацията, че е лекар във ВМА, не е потвърдена, все още се проверява.

Мъжът не е криминално проявен, не е известен на МВР. Той не е задържан.