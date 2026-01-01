Столичната община изпрати официално писмо до Народното събрание България с искане за спешна среща с народните представители от Комисията по образованието и науката и Комисията по здравеопазването. Поводът е задълбочаващата се криза с недостига на медицински сестри в детските ясли и яслените групи, която поставя под пряк риск достъпа до грижа за най-малките деца в столицата.

Представените в писмото данни очертават сериозен структурен проблем:

Необходими са още 230 медицински сестри за нормалното функциониране на системата;

От общо 550 работещи сестри, половината са над 62 години, а 104 - над 70 години;

При напускане на медицинските специалисти над 70-годишна възраст съществува реална опасност от закриване на 124 яслени групи;

Средната възраст на медицинските сестри е 61 години, като под 50 години са едва 69;

През 2025 г. 34 яслени групи са трансформирани в градински поради липса на персонал;

Три детски градини към момента не разполагат с нито една медицинска сестра.

Терзиев: 2232 яслени места в София са под риск, ако медицинските сестри над 70 г. се пенсионират

Въпреки ускореното строителство на нови детски ясли и разширяването на съществуващата инфраструктура, кадровият дефицит блокира разкриването на нови места. Пример за това е новооткрита ясла с капацитет от шест групи функционира с прием само за две поради липса на медицински специалисти.

Проблемът е структурен и не може да бъде решен с временни административни мерки. На местно ниво са изчерпани възможностите за компенсиране на недостига чрез организационни промени.

Европейската практика, която съвпада и с очакванията на родителите, сочи, че медицинската грижа в яслите следва да бъде спомагателна, насочена към превенция и безопасност, докато водеща роля трябва да има образователната и развиваща функция на детето - социално-емоционалното развитие, предвербалната комуникация, развитието на речта, ранната грамотност, партньорството и консултирането на родителите. Тенденцията все повече майки да се връщат на работа след първата година майчинство допълнително увеличава нуждата от яслени групи и места за най-малките деца, което прави незабавното решение на проблема още по-неотложно.

Близо 9 000 деца не са приети в детски ясли и детски градини в София

В писмото си Столичната община посочва и конкретно решение, което изисква законодателна инициатива от страна на парламента - изменение на Закона за здравето (чл. 118 и чл. 119) и прехвърляне на регулацията на яслите към Закона за предучилищното и училищното образование. Предлага се яслите да преминат от ресора на министъра на здравеопазването към ресора на министъра на образованието и науката, с което да се създаде устойчива нормативна рамка, съобразена с европейските практики и с реалния кадрови потенциал на страната.

Предложението цели едновременно гарантиране на качествена грижа за децата и по-ефективно използване на ограничените медицински ресурси на национално ниво.

С оглед на нарастващата необходимост от яслени места и реалния риск от затваряне на съществуващи групи, в писмото е поискано спешно обсъждане на законодателните промени в рамките на мандата на 51-вото Народно събрание.