Кметът на Община Елин Пелин издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината заради 1 ноември - Деня на народните будители, съобщиха от общинската администрация.

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в Елин Пелин - с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица, отбелязва от Общината.

„Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух - онези, които запалиха искрата на българщината някога и тези, които я поддържат жива и днес. Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи!", мотивира решението си кметът Ивайло Симеонов.

На 1 ноември за девета поредна година общината ще събере всички поколения в едно общоградско честване, което се е превърнало в символ на родолюбие, духовност и признателност, посочват от пресцентъра на общината и добавят, че тази година над 1000 факли ще осветят пътя на шествието, превръщайки града в пламтящ символ на памет, знание и духовност.

Програмата е следната: