На 31 октомври, от 19:00 часа зоопарка в Стара Загора кани всички смелчаци и малки любители на загадките на едно страховито, но забавно преживяване - „Призрачна обиколка“ сред нощните обитатели на зооградината.

🦁🦉 Гостите ще могат да се насладят на уникална разходка сред животните в тъмната част на денонощието, да чуят любопитни факти за техния нощен живот и да се впуснат в тематично приключение, изпълнено с изненади, мистерии, клопки и капани, съобщиха от зоопарка.

🗝️ Участниците ще трябва да откриват тайнствени предмети, които ще ги насочват към правилния път, а през мрачните пътеки на зоопарка ги очаква вълнуващо тайнство, което само най-смелите ще успеят да разкрият.

🧛‍♂️ Всеки е поканен да дойде в зловещ, забавен или приказен костюм, за да се потопи напълно в духа на празника.

📞 За информация относно участие, цена и записване: Хубавена Бинева - 0896/ 402-421

Споделете поканата и съберете смелчаците за едно незабравимо Хелоуин приключение в зоопарка. 🎃