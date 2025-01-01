Докато родителите търсят рецепти за кето тиквен хляб в желанието си да използват вътрешността на тиквата, вместо да я хвърлят след издълбаването ѝ, децата този октомври са полудели по KPop Demon Hunters („Кей-поп: Ловци на демони“). И по-конкретно по този тип костюми за Хелоуин.

Според данните от най-популярната търсачка в света „рецептата за кето тиквен хляб“ е отбелязала ръст от +300% през последния месец и е бил най-търсеният „кето хляб“ в търсачката, научаваме от Google Trends.

От нея научаваме и че петте най-популярни костюма тази година са свързани с Kpop Demon Hunters. Спираме за малко с данните, за да въведем неразбиращите родители, обяснявайки що е то „Кей-поп: Ловци на демони“.

Tова е американски анимационен фентъзи и музикален филм от 2025 г. Базиран е на история, измислена от корейско-канадската режисьорка Маги Канг.

Getty Images

Getty Images

Филмът проследява момичешкото K-pop трио Huntr/x, членовете на което водят двойствен живот като ловци на демони. Те се изправят срещу съперническата момчешка група Saja Boys, чиито членове са демони.

Сега обратно към данните от Google Trends (сравняваme септември 2025 г. със септември 2024 г.)

Петте най-популярни костюма тази година са свързани с Kpop Demon Hunters, като на първо място е Руми – една от членовете на момичешкото трио от Huntr/x. Другите две момичета са Мира и Зоуи. Костюм на Руми е и най-популярният в малко над 50% от всички големи градове в САЩ.

Getty Images

През изминалия месец „костюм на Saja Boys“ – момчешката музикална група, съставена от тайни демони, е търсен почти 1,5 пъти повече от „костюм на Huntrix”, научаваме още от Google Trends.

Поне един костюм от KPop Demon Hunters е бил в топ 5 на най-популярните костюми в над 80% от всички големи градове в САЩ.

Всичките пет най-популярни костюма в Лос Анджелис, Калифорния, Хонолулу, Хавай, Хюстън и Тексас, са от KPop Demon Hunters.

Или накратко, интересът към костюми, наподобяващи героите от американската продукция, се подрежда по следния начин:

Руми Зоуи Мира Джину Baby Saja

Google Trends

Този октомври Google Trends представя по особено атрактивен начин и останалите костюми в класацията „най-търсени“ със своя „Frightgeist“. Според него те са:

6. Chicken Jockey (Пилешки Жокей) от „Майнкрафт: Филмът“ – търсенията за жокеи достигат рекордно високо ниво след излизането на филма тази година. В случая жокеят язди ... пиле (безгранично е въображението на създателите на игри и анимации!).

7. Лабубу - интересът към играчките със зловещи усмивки достига рекордно високо ниво тази година не само за Хелоуин.

8. Derpy the Tiger – свръхестествено същество от семейство котки, също от KPop Demon Hunters.

9. Elphaba (Елфаба) – това е главната героиня в романа на Грегъри Магуайър 1995 г. Тази година обаче костюмът ѝ се търси повече от всякога след излизането на филма "Злосторница" (Wicked) през 2024 г.

10 The Lorax - костюмът на Лоракс е най-популярното търсене, свързано с оранжеви костюми за цялото тяло, през тази година, сочат още данните от Google Trends, базирани на най-популярната търсачка в света. Интересно е да се отбележи, че „Лоракс“ е детска книга, написана от американски писател, поет и илюстратор на комикси Д-р Сюс (Тиодор Сюс Гайзъл) и публикувана през 1971 г. Тя разказва за тежкото състояние на околната среда. Главният герой Лоракс „говори от името на дърветата“ и се изправя срещу Уонс-лър - бизнес магнат, който унищожава околната среда.

Google Trends

С това знание, родители, вече можете спокойно да зарадвате малчуганите си с най-търсените костюми и то да е доволно, че е в „тренда“. Или просто да заложите на добрия стар грим за Вси светии, плюс приказна рокля на героите от детските приказки, които вие сте обичали като деца.