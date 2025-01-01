Създадена първоначално като арт проект в Азия, куклата с девет зъба и дяволита усмивка Лабубу се превърна в глобален феномен.

Появила се през 2015 г. като творение на хонконгския артист и илюстратор Касинг Лунг, Лабубу е вдъхновена от скандинавската митология и представена като женски образ. Авторът я определя като същество, което „може да прави това, което аз искам, но не смея“.

През 2019 г. Лунг предоставя правата за производство на китайската компания Pop Mart – лидер в колекционерските фигурки, продавани в „слепи кутии“. Така всяка покупка носи елемент на изненада, а пълната колекция се събира трудно – и това само увеличава интереса.

БТА

Истинският пробив идва отново през 2019 г., когато Pop Mart започва масово разпространение, и още по-осезаемо през 2024 г., след като Лиса от кей-поп групата „Blackpink“ популяризира куклата в социалните мрежи. Последвалата вълна от публикации и снимки с Лабубу изстрелва продажбите, особено в Северна Америка, където през първото тримесечие на 2025 г. приходите вече надминават цялата 2024 г.

Манията бързо обхваща и Европа. През юли 2025 г. откриването на първия магазин в Берлин предизвиква километрични опашки, а някои от най-скъпите модели достигат цени до 200 евро още в първия ден. В социалните мрежи се заражда истинска еуфория – колекционерите носят Лабубу като аксесоар на чанти и раници, а психолозите отбелязват, че това е и начин за идентифициране с общност.

БТА

На най-големите комикс и поп културни събития, като Aniventure Comic Con в Сан Диего, куклата е представена от знаменитости като Риана, Лизо, Дуа Липа и Лиса. Ройтерс разказва истории на фенове, които пътуват стотици километри и чакат с часове, за да се сдобият с първата си Лабубу. На международни търгове най-редките екземпляри достигат рекордни цени – дори над 150 000 долара.

Днес Лабубу е популярна и в България. От играчка тя се е превърнала в моден аксесоар и колекционерски артикул за хора от всички възрасти. Дали обаче ще се утвърди като траен феномен или ще остане поредната краткотрайна мания – предстои да разберем.