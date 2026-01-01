Кметският наместник на село Шипочане изказва своята благодарност към началника на Районното управление в Самоков гл. инсп. Васил Попов и инсп. Васил Вардаров за бързата и адекватна реакция във връзка с незаконно сметище край селото.

Мъж изсипал камион със строителни отпадъци. Щом го забелязал, кметският наместник сигнализирал служителите на реда, които се отзовали незабавно и установили нарушителя на място. След извършена проверка случаят е докладван в прокуратурата.

„Бихме желали да отличим вашата бърза и адекватна реакция, висок професионализъм и ангажираност при изпълнение на служебните ви задължения. Вашият труд е от изключително значение за подобряване качеството на живот на местната общност“, посочват представителите на местната власт.

„С топли думи на благодарност“ към служителите на Районното управление в Самоков се обръща и Кристина Попова. Тя станала жертва на кражба – отнети били портмонето, личните ѝ документи и други ценни вещи. Униформените бързо разкрили извършителя на престъплението, а всички отнети вещи били възстановени на потърпевшата.

„Вашата работа ми върна вярата, че има хора, които изпълняват задълженията си с отдаденост и чест. Благодаря ви за усилията, вниманието и професионалното отношение“, споделя тя.