Полиция и доброволци издирват 94-годишен мъж с деменция, който е в неизвестност от 25 април, след като е напуснал дома си.

Димитър Димитров сам е подал сигнал на телефон 112, но не е успял да даде ясно указание къде се намира. Оттогава няма следа от него, предава NOVA .

Служители на ОД на МВР-Варна и доброволци извършват обходи в района, като основно се претърсва местността ''Крушките'' - в близост до дома му.

Въпреки усилията до момента не са открити следи, които да насочат към местонахождението му.

От полицията във Варна апелират към гражданите за помощ и призовават още доброволци да се включат в издирвателната акция, тъй като теренът е труден и мащабен.