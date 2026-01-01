Шестимата останали претенденти за голямата награда от €50 000 в Hell’s Kitchen ще се изправят пред поредно заплетено предизвикателство тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Черните куртки на шеф Виктор Ангелов ще трябва да премерят сили срещу своите звездни съперници за първи път този сезон както в любопитно кулинарно изпитание, така и при следващата напрегната вечерна резервация.

NOVA

Двата отбора ще се изправят едни срещу други в нажежена битка на Hell’s Kitchen “Скрабъл”, която ще им осигури нужните продукти за приготвянето на авторски ястия. Разделени по двойки, участниците ще трябва да покажат добра работа в екип, креативност и бърза мисъл, за да се спасят от грозящите ги номинации.

NOVA

След елиминацията на актрисите Рая Пеева и Красимира Демирева, Златните и Платинените вече ще работят като едно цяло, което ще се превърне в предпоставка за нови спорове, словесни сблъсъци и любопитни кулинарни интерпретации.

Кой ще напусне надпреварата тази вечер? Не пропускайте вълнуващия епизод на Hell’s Kitchen от 20:00 ч. по NOVA.