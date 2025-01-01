Задържаха мъж, стрелял с газов пистолет по входна врата в квартал в София, съобщиха от МВР.

На 31 август е подаден сигнал за мъж, който стреля по вратата на съседен апартамент, псува и ругае.

Инцидентът е станал в жк. „Левски“ Г. Живеещите в блока са обяснили, че техен съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата, но след като му отворили видели, че държи пистолет и бързо затворили.

После се чули "гърмежи" от етажната площадка. Униформените са установили гилзи от пистолет на мозайката в общото пространство на междуетажната площадка.

След като полицаите са потърсили контакт със стрелеца в обитавания от него апартамент, 68-годишния мъж е установен в жилището си и задържан, иззето е и оръжието, което не е регистрирано.

На мъжа е повдигнато обвинение и е арестуван за 72 часа. Предстои да му бъде поискан постоянен арест.