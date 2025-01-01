„Аварирали“ автомобили блокират центъра на София, алармира кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков.

По думите му автомобили с регистрационни номера от страната симулират, че са развалени, за да образуват задръствания. Граждани сигнализират да се избягва преминаване по бул. „Дондуков“, ул. „Г.С. Раковски“ и бул. „Цар Освободител“.

Предполага се, че става дума за организирана акция срещу "синята зона".

По информация на ЦГМ спирането на автомобили на пътното платно е нерегламентирана акция и инициативата не е съгласувана с отговорните институции.

На място са екипи на Столичната полиция и Центъра за градска мобилност, които премахват неправомерно паркираните автомобили и съставят актове по съответния ред. На място има и полиция.

Отделно от това протест на симпатизанти на "Величие" с искане на оставка на правителството затрудни движението на различни места в центъра на София.

