Отстраняване на авария налага спиране на водата в южните части на столицата, съобщиха от "Софийска вода".

Във връзка с отстраняването на аварията на уличен водопровод по ул. "Проф. Лилия Гюлева" се налага спиране на водоснабдяването в района на:

- кв. "Малинова долина"

- жк. "Малинова далина"

- жк. "Градина"

- кв. "Манастирски ливади" - изток района между ул. "Луи Айер", ул. "Тодор Джебаров", ул. "Тодор Попов", ул. "Флора"

- кв. "Кръстова вада" в района между - ул. "Аарарат", ул. "Ген. Иван Колев", ул. "Емилиян Станев", ул. "Д-р Борис Вълчев", ул. "Флора" и ул. "Околовръстен път".