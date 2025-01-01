Фургон избухна в пламъци край Нова Загора, съобщиха от полицията.

На 30 октомври, в 09,52 часа, в РСПБЗН - Нова Загора е получен сигналът за пожара, намиращ се в частен имот в село Любенова маха.

Товарен автомобил горя в логистична база край Стара Загора

Сутринта на 30 октомври собственикът открива, че фургонът е изгорял, след което подава сигнал. Унищожени са фураж тон 5, фургони и паянтови постройки 1 бр., 1 фуражомелка, машина за гранули и бетонобъркачка.

Причините за пожара са в процес на установяване.