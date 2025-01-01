87-годишен мъж почина при пожар в дома си в пернишкото село Рударци, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази сутрин. Огънят е пламнал в двуетажна сграда, като пламъците тръгнали от северната страна на постройката, където имало залепена лятна кухня.

В сградата имало двама души - баща и син, като синът бил на втория етаж и успял да излезе от горящите помещения, но не можал да евакуира 87-годишният си баща, който бил на първия етаж.

Огнеборците са извадили възрастния мъж от огъня, който най-вероятно получил натравяне от отровните газове при горенето. Пристигналият на място екип на спешна помощ го транспортирал в пернишката болница, но той е починал.

На къщата и лятната кухня са нанесени значителни материални щети. По случая се води разследване.