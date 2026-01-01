Цените на фериботните превози по линията от Силистра до румънското пристанище „Кичу“ се увеличават от днес заради повишените разходи за гориво, съобщи собственикът на фирмата пристанищен оператор от българска страна Владимир Рашков.

„Разходите ни за гориво се увеличиха с около 200 евро на ден, което наложи повишаване на цените. Редовните ни клиенти, с които имаме договорни отношения, ще заплащат с 3 евро без ДДС повече, а цената на еднократно преминаване на каса се увеличава с 10 евро с ДДС“, каза Рашков.

По думите му фериботната услуга е от ключово значение за региона, като дружеството работи с минимални надценки над разходите. Рашков изрази притеснение, че при продължаващ ръст на цените на горивото може да настъпи недостиг, което да доведе до ограничаване или дори до спиране на ежедневните курсове.

Той уточни, че ситуацията е динамична и компанията взема решения според обстоятелствата. „В други европейски държави вече се обсъждат мерки за справяне с кризата с горивото. В Румъния, например, разглеждат варианти за намаляване на ДДС и акцизи, докато премине кризата. Това е пример за интервенция, която би могла да подпомогне операторите и потребителите в региона“, обясни Рашков.

Той добави, че увеличението на разходите може да се отрази и на търсенето на услугата, а в дългосрочен план е възможно това да доведе до намаляване на персонала на фирмата.