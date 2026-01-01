Осми ден продължава издирването на 80-годишната Стойка Георгиева от Алфатар, която е в неизвестност от 23 юни, съобщиха от полицията.

Действията по издирването се провеждат всеки ден, основно от служители на ОД на МВР. На терен са изведени и новоназначени полицаи, в момента на стаж в районното управление. Обходен е обширен горски масив, но до момента следи от жената не са открити.

Екипите ще започнат обход на нов район - гориста местност между Алфатар, село Цар Асен и село Алеково. В издирването ще участва и следово куче, очаква се в помощ на полицаите да се включат и горски служители.

Мащабна акция: Следово куче и дрон участват в търсенето на 80-годишна жена в района на Алфатар

Въпреки че в издирването е вложен максимален полицейски ресурс, той е недостатъчен за мащаба на провежданата акция. Затова от полицията призовават хората от региона да се включат като доброволци в търсенето на жената.

Особено полезни могат да бъдат граждани, които добре познават спецификите на терена. Желаещите могат да потърсят за връзка местните полицейски инспектори.

Призоваваме също хората, които по различни причини посещават горите в района, да следят за признаци и следи, които могат да са насочващи за издирвателните екипи.

Всеки, който има някаква информация за издирваната жена, може да се обади на тел.112, тел. (086) 886-323 или в най-близкото поделение на МВР.