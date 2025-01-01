В област Шумен стартира специализирана операция за контрол над водачите на електрически тротинетки. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР, като уточниха, че акцията е разпоредена от Главна дирекция „Национална полиция“.

Мерките са предприети в отговор на повишения риск от пътнотранспортни произшествия с уязвими участници в движението, особено в условия на намалена видимост. Поради тази причина контролът ще бъде засилен в тъмната част на денонощието.

Униформените екипи ще следят стриктно за спазването на правилата за движение. Сред основните нарушения, за които ще се следи, са превишаване на максимално разрешената скорост от 25 км/ч, движение в зони, забранени с пътни знаци (B9 и Г13), както и превозването на други лица. Особено внимание ще се обръща на неправомерното използване на пешеходни зони и неправилното паркиране в паркове, градини и детски площадки.

От полицията припомнят на водачите, че са длъжни да слизат от тротинетката си, преди да пресекат пешеходна пътека.