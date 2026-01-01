Рок групи и световни денс изпълнители ще участват във фестивал, който ще се състои на 10 и 11 юли на поляните до Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“ на Шуменското плато, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

В първата вечер на музикалния фестивал, насочен към почитателите на рок музиката и хитовете от 90-те години, от 20:30 часа на сцената ще излязат музикантите от групата +359 Rock, в която участват Етиен Леви, Тома Здравков, Дани Стаменков – Дънди, Стефан Стефанов, Николай Цветков. В 22:00 ч. ще започне концертът на Black Metallica (Black Metallica Real Tribute) – една от трибют групитe на Metallica в Европа. Формацията е създадена през 2016 г. в Сърбия и изпълнява едни от най-популярните песни на легендарната американска метъл група, отбелязаха от общинския пресцентър.

Втората фестивална вечер е посветена на музиката на 90-те години. За доброто настроение на публиката ще се погрижи DJ Marti G. На сцената ще излязат La Bouche и Down Low, известни с хитове Be My Lover, Sweet Dreams, Johnny B., както и групата Snap!, създала хитовете The Power и Rhythm Is a Dancer, уточниха от пресцентъра на общинската администрация.

Оттам допълниха, че за посетителите ще бъде осигурен транспорт до Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“.

Над 800 участници се включиха в завършилото преди дни двадесето юбилейно издание на Националния танцов фестивал „Магията на танца“ в Шумен.