Ирански дипломатически източници заявиха, че Кипър не е изправен пред заплаха, стига британските военни бази на острова да не бъдат използвани в операции срещу Ислямската република, съобщава изданието "Сайпръс мейл".

Официалните коментари, направени за ежедневника "Политис", идват ден след като "Файненшъл таймс" цитира ирански "вътрешни източници", които твърдят, че Техеран обмисля сценарии, които може да разширят бъдещ конфликт отвъд Близкия изток до европейски територии, използвани срещу Иран, включително Кипър.

Кипърски правителствени източници отхвърлиха тези твърдения вчера, като заявиха за "Сайпръс мейл", че островът не е мишена за Иран, напомня изданието.

Ирански дипломатически източници увериха днес Кипър, че островът не се намира в риск от ирански удари, ако британските суверенни бази не бъдат използвани срещу Иран.

Великобритания има две военни бази в Кипър - Акротири и Декелия, които са британска суверенна територия съгласно договора за независимостта на Кипър, подписан през 1960 г.

Източниците потвърдиха, че дипломатическите канали между Никозия и Техеран остават "отворени и активни", отбелязва още изданието.

Сайтът на британския в. „Файненшъл таймс“ публикува вчера информация, според която „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“.

Изданието се позова на два „вътрешни източника“ от Техеран, „близки до режима“.

Един от източниците на британския вестник добавя, че Кипър, където британската авиобаза Акротири беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за ответни действия на силите на Техеран.

Вътрешните хора казват за „Файненшъл таймс“, че иранските сили отделно са разгледали възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация на напрежението.