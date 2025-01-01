Пожар изпепели пристройка към къща в Каспичан, къщата е спасена, съобщиха от полицията.

В 20:25 часа е подаден сигнал за пожар в пристройка към къща на ул. „Никола Вапцаров“ в Каспичан. На място незабавно е изпратен екип на РСПБЗН – Нови пазар, а малко по-късно за съдействие е изпратен и втори екип от Шумен.

При пристигането си огнеборците са заварили силно развит пожар, обхванал пристройката към имота. Покривната конструкция вече е била срутена. Предполага се, че пламъците са тръгнали вследствие на късо съединение.

Огънят е унищожил около 160 кв. м покривна площ, техника, мебели, електромотори, машини и различни инструменти. Благодарение на бързата намеса на шестимата пожарникари пожарът е потушен с 28 тона вода, а основната къща е спасена от пълно опожаряване.

Работата по установяване на точните причини продължава.