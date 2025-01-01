45-годишен мъж от село Дибич е пострадал тежко след инцидент на пътя, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 10:20 часа на 15 ноември на ул.“ Хан Омуртаг“ в Дибич, близо до кръстовище с ул.“ Георги Димитров“ водач на велосипед нарушил правилата за движение, паднал и се ударил. На място е пристигнал екип на спешна помощ.

Пострадалият е откаран за преглед в шуменската болница. 45-годишният мъж е настанен за лечение с опасност за живота – фрактури на ребра, ребрена дъга и мозъчен кръвоизлив. По случая се води разследване.