През 2022 годинастартира ново националното турне с красивото заглавие, в което участват трима музикални титани:, който е диригент и аранжор на концертната програма. В нея са включени произведения както от класическата оркестрова палитра, така и заглавия от популярната музика в аранжимент за симфоничен оркестър и солисти. Публиката може да се наслади на творби оти др."В света на музиката" е национално турне на Плевенската филхармония, което вече покори сцените на: Плевен, Троян, Варна, Копривщица, Бургас, Пловдив, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Велико Търново и продължава с пълна енергия и през октомври с два звездни концерта.

Русе, Зала "Филхармония" (Дом на културата) - 21 октомври (петък), 19 часа

Очаквайте Веско Ешкенази, Вероника Тодорова и Георги Милтиядов с оркестъра на Плевенската филхармония на сцената:Вземете билети на Grabo.bg – пианист, композитор, аранжор, оркестратор и диригент, е роден в Бургас през 1998 г. Завършва НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” в родния си град със специалност „Пиано“ и продължава обучението си в НМА „Проф. Панчо Владигеров” в София със специалност „Оперно-симфонично дирижиране“. Завършил е майсторски клас по дирижиране на Георги Димитров.Автор е на над 400 аранжимента за различни състави. От 2013 г. прави аранжименти и симфонични оркестрации за оркестъра и хора на Държавна опера – Пловдив и Русе, Плевенска филхармония и ОХ „Гена Димитрова“, Софийска филхармония и НФХ „Светослав Обретенов“, за Симфониетите в Шумен, Враца и Сливен, Филхармония „Димитър Ненов“ – Разград, НМБЦ „Стефан Македонски“, група „АКАГА“, Ку-ку бенд и други, в проектите „Музика в кадър“, „Любими руски песни“, „Не си отивай, лято!“, „Ах, този мюзикъл!“, „Вечните песни на България“, „Вечните рок-песни на България“, „Вечер на мюзикъла“, „Романтична комедия“, „100 години Синатра“, „Моите неизпратени писма“, „Любими филмови песни“, „Разходка по Бродуей“, „Аве Мария – коледен концерт“, „Най-доброто от Андрю Лойд Уебър“, „Пътуване в музиката“, „Традиция и класика“, „Веско Ешкенази на 50“, „Цигулката в киното“, „В света на музиката“ и др.От 2013 г. до 2016 г. е корепетитор и аранжор на Смесен хор „Родна песен“ към Община Бургас, с който осъществява голям брой концерти и участия във фестивали в България, Гърция, Хърватия, Македония, Чехия, както и мащабни вокално-симфонични проекти. В периода 2013 – 2017 г. е пианист, а по-късно и аранжор на ежегодния фестивал „Sounds of the ages“ в Пловдив, в който участват Таря Турунен (в проектите „Beauty & the Beat” и „Ave Maria Christmas Tour”), Майк Терана, Девин Таунсенд, групите „Аsia“, „Paradise Lost“, „Opeth“ и „Katatonia“ с оркестъра и хора на Държавна опера – Пловдив.През 2015 г. започва композиторската си кариера в тандем с поета Пейо Пантелеев. Получава наградата „Сребърен гларус” за цялостно творчество за музика по стихове на поета. Създал е над 40 песни, някои от които са финалисти в конкурсите „Лирата на Орфей“, „Златен кестен“, „София пее“, „Сладкопойна чучулига“, „Бургас и морето“, „Детска мелодия на годината“, Национален фестивал на коледната и новогодишната песен и др. През 2020 г. събира част от тях в албума „Целувка в нощта“, който през юни 2021 г. печели награда „Албум на годината“ в „Годишни награди за мода, стил и шоубизнес“.Георги Милтиядов е носител на Голямата награда за постижения в област „Изкуства” на Фондация „Димитър Бербатов” (2008), както и на над 40 награди от национални и международни конкурси като пианист и поп-изпълнител: „Надежди, таланти, майстори”, „Франц Шуберт”, „Светослав Обретенов”, „Сезони”, „Сладкопойна чучулига”, „Сребърна Янтра”, „Слънце, радост, красота”, „Радост на брега“, „Изгряват звезди”, „Национален конкурс за забавна песен – Пловдив”, „Конкурс за немска и австрийска музика”, „Върбан Върбанов” и др.Днес работи в Плевенска филхармония като диригент и пианист и е желан гост-диригент в оркестрите и хоровете на София, Русе, Шумен, Враца, Видин и др.започва обучението си по акордеон при Мариета Жекова в Музикалната школа в Троян, след което продължава в Дийц (Германия). От 2005 до 2007 г. е студентка в частната Джаз-академия на Ренцо Руджери в Италия, след което завършва и специалност „Инструментална педагогика“ в Музикалната академия в Дармщад (Германия). Вероника свири на сцената на едни от най-престижните световни музикални сцени в Германия, Италия, Австрия, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Швейцария, Словакия, Румъния.Носител е на много Първи награди от национални и международни конкурси: Акордеонен конкурс в Пловдив, „Citta di Lanciano” в Италия, „Primus Ikaalinen” във Финландия, „Deutsche Meisterin 2006” в Германия и много други.

През 2004 г. основава „Вероника Тодорова Бенд”, с който издава първите си два албума „Rosso” и „Balkan Train”, представени и на българската публика през 2008 г. През последните 10 години групата участва в редица концерти и фестивали, някои от които с радио HR3 и „Deutsche Welle” в Германия. В момента Вероника реализира международни проекти заедно с музиканти като Кристофър Херман, Рафаел Цвайфел, Райнер Михел, Бодек Янке, Салман Гамбаров, Каролине Тон, Тамара Лукашева, Синтия Завен и др. С част от тях основава и групата „Eurasians Unity”, която печели в Германия престижната награда „World Music Prise” за 2015 г., а две години по-късно издават с подкрепата на Гьоте институт и първия си албум.През 2020 г., след 17 години зад граница, Вероника Тодорова се връща в родината, основава Международен фестивал на музиката и изкуствата „Jam on the river” в Дебнево и заявява своето място и на българската сцена. Вероника изпълнява широкоспектърен репертоар от барок, класика и танго-нуево до собствени композиции и етно-джаз.е световноизвестен български цигулар, възпитаник на Националното музикално училище „Любомир Пипков” и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в София, където учи цигулка при Ангелина Атанасова и проф. Петър Христосков. Още като дете се изявява като солист, а 11-годишен става концертмайстор на филхармония „Пионер” с диригент проф. Влади Симеонов. През 1992 г. завършва двугодишен майсторски клас за солист-изпълнители при проф. Ифра Нийман в „Гилдхол скул” в Лондон, със стипендия от Британския съвет и получава Solo Recital Diploma.Лауреат е на международните конкурси за цигулари „Виенявски” в Познан – Полша, Китайски международен конкурс в Пекин и на „Карл Флеш” в Лондон. Носител е на наградата „Музикант на годината 2010” на предаването „Алегро виваче” на Българското национално радио.

Веско Ешкенази е концермайстор на Кралския Концертгебау оркестър в Амстердам от 1999 г., с който реализира концерти на най-престижните световни сцени. Солистичната му дейност включва изяви с Кралския Концертгебау оркестър, Класик ФМ, Софийската филхармония, Лондонския филхармоничен оркестър, Английския камерен оркестър, симфоничните оркестри на Монте Карло и на Мексико сити, Нидерландския филхармоничен оркестър, Пражкия симфоничен оркестър, Ирландския национален симфоничен оркестър, Баховия камерен оркестър – Берлин… Свири под диригентството на Марис Янсонс, Бернард Хайтинк, сър Колин Дейвис Рикардо Шайи, Курт Мазур, Карло-Мария Джулини, Сейджи Озава, Емил Чакъров, Мартин Пантелеев и др.От 1995 г. Веско Ешкенази се представя в сонатно дуо с пианиста Людмил Ангелов, изнасят поредица концерти в Европа. През 2019 г. именитият цигулар е удостоен с отличието „Почетен гражданин” на София.От 2000 г. свири на цигулка „Гуарнери дел Джезу” (Guarneri del Gesu) от 1738, предоставена му от анонимен спонсор в Нидерландия.

