Ограничено е движението в посока Русе по път I-5 Русе - Бяла в участъка Обретеник - Волово поради свличане на земна маса на пътното платно. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

За движещите се в посока Русе е въведен обходен маршрут по третокласния път Борово - Две могили.

За пътуващите в посока Бяла няма ограничение на движението. Участъкът е обозначен с пътни знаци, като почистването на земната маса ще се осъществи през светлата част на денонощието.

По-рано днес беше въведено ограничение за придвижване на камиони по моста над река Янтра между селата Долна Студена и Ботров заради затлачени по съоръжението дървета. Затворен е и пътят над дигата на язовира до русенското село Николово заради свличане, поради което има и частична евакуация на населеното място.