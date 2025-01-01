На 5 декември около 9:20 часа в царкалоянското село Костанденец е спрян за проверка лек автомобил „Пежо 406“.

В хода на контролните действия е установено, че водачът е неправоспособен, управлява след употреба на алкохол и превозното средство е с прекратена регистрация, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Пробата с дрегер на 52-годишния мъж от русенското село Сваленик отчела 1,97 промила алкохол в издишания въздух.

Водачът е задържан след като отказал да предостави кръв за химичен анализ. По случая е образувано бързо производство.