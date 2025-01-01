Родопското село Косово край Нареченски бани е в риск да остане изолирано заради свлечен участък от единствения път, водещ към населеното място, предаде NOVA. Проливните дъждове през последните дни превърнали шосето в пълноводна река, подкопали основите и свлекли тонове земна маса в дерето, където минава река Косовска. Сега част от асфалта буквално виси във въздуха.

„Около 15 метра от участъка се е изсипал в посока дерето заедно с растителността. Подкопан е пътят на около 80 сантиметра, всичко е отишло към дерето. Поне 200 кубика земна маса е попаднала в реката“, обяснява кметът на Нареченски бани Димитър Бакалски.

Забраниха преминаването на камиони над 3 тона на пътя за асеновградското село Косово

Участъкът е обезопасен с предупредителни ленти, а преминаването е разрешено само за леки автомобили. Въведено е ограничение за моторни превозни средства над 3,5 тона. Кметът е сигнализирал държавните институции и следи отблизо състоянието на шосето.

В село Косово постоянно живеят около 40 души, повечето пенсионери с хронични заболявания. Жителите се притесняват, че при следващи валежи пътят може да пропадне изцяло, което ще спре преминаването на линейка, пожарна и доставките на хляб и хранителни продукти. „Ако пътят се срути, ще останем откъснати. Има еко пътека, но в сезона има и хищници, а това е единствената връзка на Косово със света“, споделя Елена Пехливанова, местна жителка.

Жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, евакуирани са хора

Шофьорите също са изложени на риск. „Бавно в горния край, гледаме да не стане беля. Ако продължи да вали, пътят може да се повреди още повече“, казва Ангел Томов, шофьор, преминаващ по свлечения участък.

Село Косово е популярна дестинация за почивка и планински разходки. Собствениците на къщи за гости са сериозно обезпокоени. Една от тях - Светлана Ралева, казва: „Единственият ни поминък са туристите. Ако пътят не се оправи, ще трябва да затворим къщите. За Нова година вече са резервирани, а сега всичко е застрашено“.

Свлачище затвори пътя от Бяла към Русе

Пътят е републикански, а кметът настоява за спешни мерки от държавата преди настъпването на зимата. „Ние сме на прага на зимата и ако държавата не вземе спешни мерки чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ и не осигури средства за бедствия и аварии, ситуацията ще стане критична“, допълва Димитър Бакалски.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ обявиха, че вече е задействана цялата процедура за укрепване на пътя и всички отговорни институции са ангажирани, но не уточниха конкретен срок за приключване на ремонта.