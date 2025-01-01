Продължителните валежи от дъжд предизвикаха свлачищен процес на пътя за село Косово - община Асеновград.

Пътният участък не е затворен за движение, но е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили над 3 тона, съобщиха от община Асеновград. Пътят е част от републиканската пътна мрежа и е собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Движението по път III-8604 Косово - Студенец в района на Косово, при 43-ти км, се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на банкет. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

В момента пътят е проходим единствено за леки автомобили, каза кметът на селото Димитър Бакалски. Подкопано е едното платно за движение на дълбочина около 1 м, а дължината на свлечения участък е близо 20 м.

Постоянните живеещите в с. Косово жители са около 40 души. През почивните дни населеното място се изпълва с живот, тъй като е приятно за отдих, почивка и планински разходки на чист въздух и има построени немалко къщи за гости. На този етап няма бедстващи хора, нито блокирани туристи, казаха от общинската администрация.