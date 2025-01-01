Прегазиха възрастен пешеходец в Пловдив. Инцидентът е станал около 4:00 часа тази сутрин на ул. “Брезовско шосе”, близо до последната спирка на автобус N 15.

Пешеходец на видима възраст около 70 години изкачил внезапно на пътното платно, когато бил блъснат от автомобил. Според очевидци на катастрофата в колата са пътували трима младежи.

От полицията съобщиха з а NOVA , че шофьорът е на 20 години. Тестван е на място за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни. Той е арестуван.

Причините, довели до фаталния инцидент са в процес на изясняване. По думите на очевидците участъкът, в който е станал инцидентът, нощно време е тъмен, а шофьорите минават през него с бясна скорост.

От полицията в Пловдив съобщиха и за още един инцидент. Двама младежи с тротинетка са блъснали велосипедистка и са избягали. Това се е случило около 10.30 часа днес в ж.р “Тракия “. Пострадалата жена е откарана в болница. Според свидетели младежите са се движили с изключително висока скорост. В момента полицията ги издирва.