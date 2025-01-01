Правителството осигури средства за Шипченския манастир „Рождество Христово“ и за новостроящ се храм в Пловдив, съобщиха от правителствената пресслужба.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2025 г. за осигуряване на допълнителни средства за Българската православна църква - Българска патриаршия в размер на 3 150 000 лв., както следва: 1 000 000 лв. за изграждане на отоплителна инсталация на Шипченския манастир „Рождество Христово“, гр. Шипка, общ. Казанлък и 2 150 000 лв. за новостроящ се храм „Св. ап. Ерм Филипополски“ („Св. цар Борис Покръстител“) гр. Пловдив, кв. Тракия.