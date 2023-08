Парад на котешката красота в София

Този уикенд котешкият свят на Федерация по Фелинология България се пренася за първи път в Пловдив, за да открадне вниманието на жители и гости на града сТова съобщават отСъбитието ще се проведе нав зала “Колодрума” от 10 до 17 часа сЛюбители и познавачи ще имат възможност да видят на живо страхотни представители на, събрани от, които ще премерят хубост за титлата Best of best на деня. Ще бъдат представени около 150 елитни изложбени котки от България, Румъния, Гърция, Молдова, Украйна и др. Te ще бъдат оценявани от четирима международно признати съдии от Чехия, Литва, Беларус и Румъния.Освен чисто състезателен характер събитието има за цел да предостави на участниците и посетителитеи да даде възможност за информация, свързана с правилното хранене, отглеждане и обгрижване на коткатаОрганизаторите са се погрижили да покажат и най-новитеи козметика за котките.Изложбата се организира от Федерацията по Фелинология-България и Община Пловдив.Партньор в организацията на изложбата е Български киноложки клуб.