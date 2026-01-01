В Окръжния съд в Плевен продължава заседанието по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна.

Обвиням е 65-годишният Георги Александров. Адвокатите му искат постоянният му арест да бъде изменен в по-лека мярка за неотклонение.

В понеделник Николай Попов, баща на момичето, който става активист срещу „войната по пътищата“ и оглави гражданско недоволство срещу несправедливите присъди за виновниците за смърт на пътя, съобщи, че липсват снимки, по които е изготвена експертизата по делото “Сияна”.

До момента по делото са разпитани свидетели и вещи лица, изготвили психологопсихиатрични и съдебномедицински експертизи. Очаква се заключението по автотехническата експертиза, която е ключова за изясняване на механизма на произшествието.

Обвиняемият Георги Александров има множество нарушения на Закона за движението по пътищата и е бил санкциониран неколкократно, включително и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента е с мярка „задържане под стража“.