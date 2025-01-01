Президентът Румен Радев пристигна в Плевен, където участва в работни срещи с представители на местната власт по темата за безводието в града.

Първата му среща е в Община Плевен с кмета Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев.

БТА

На срещата присъстват заместник-кметът Калоян Къдрийски, управителят на „ВиК“-Плевен Климент Тодоров, Румен Маринчев от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и управителят на „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“ Иваничка Райчева.

Очаква се по-късно президентът да разговаря и с ръководството на Медицинския университет в града.

Румен Радев ще участва и в честванията на 51-годиншнината от обявяването на Гулянци за град.