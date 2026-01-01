Влак, пътуващ към Кюстендил, е дерайлирал на около 2 км от град Земен заради паднала скална маса върху жп линията, вследствие на обилните валежи. Това съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Той посочи, че сигналът за инцидента е получен в 17:05 ч. На място са се отзовали екипи на полицията и пожарната. В композицията са пътували около 20 души, по данни на полицията няма пострадали.

От ОД на МВР информират, че за случая е уведомена Национална компания "Железопътна инфраструктура", която е организирала алтернативен транспорт за пътуващите.

Отменен е и влакът Перник - Кюстендил. Пътуващите в тази посока също ще бъдат транспортирани с автобуси.