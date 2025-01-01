Перничанин потроши колата на столичанин след спор за паркомясто, съобщиха от полицията.

Жител на град Трън е задържан за унищожаване и повреждане при спор за паркомясто. Инцидентът е станал на 7 септември около 20,05 ч.

43-годишен местен жител се скарал с 64-годишен столичанин във връзва с място за паркиране на автомобили. Афектираният трънчанин повреди колата на столичанина, счупвайки предно панорамно стъкло и нанесъл подбитости на предна дясна врата и тавана на автомобила.

Пристигналите на място полицаи го задържали за срок до 24 ч. и е започнато разследване.