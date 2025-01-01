Мъж преби служителка на БДЖ, съобщиха от полицията в Перник.

От там уточняват, че на 10 август около 07:20 часа във влакова композиция в района на град Перник е възникнал инцидент с физическо насилие над 58-годишна служителка на БДЖ.

Мъжът е нанесъл удари с ръце в областта на главата на жената.

Пострадалата е получила леки наранявания, без опасност за живота. След издирване е установено, че нападателят е 30-годишен перничанин, водещ скитнически начин на живот и страдащ от психични проблеми.

Веднага след инцидента той е настанен в отделението по психиатрия в болницата в Перник за лечение.

По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава.