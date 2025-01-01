В ловешкото село Къкрина се въвежда по-строг режим на водата поради засушаване и намален дебит. Това съобщават от ВиК – Ловеч.

Водоподаването ще бъде осигурено в различните части на селото през ден за по осем часа – от 12:00 до 20:00 часа.

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

От началото на лятото селото е с режим на водата.

Кметът на Ловеч Страцимир Петков каза, че Общината, съвместно с ВиК, е изготвила проекти за подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на Къкрина.

На заседание на Общинския съвет жители на селото поискаха от общинските съветници съдействие за решаване на проблема с водоснабдяването в селото.